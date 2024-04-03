أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف مدفعي إسرائيلي عنيف استهدف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، بالإضافة إلى قصف فوسفوري استهدف الأحياء السكنية في بلدة راميا.
وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّه "لا يزال التوتر الشديد يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان"، جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية.
هذا وحتى فجر اليوم واصل الطيران التجسسي الإسرائيلي نوع طلعاته الاستكشافية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، وصولا إلى منحدرات جبل الشيخ الغربية المطلّة على منطقة راشيا الوادي.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": استهداف إسرائيلي يطال عيتا الشعب وراميا والطيران التجسسي يُحلّق فوق حاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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