أكد مسؤول في الشاباك لصحيفة هآرتس، ان "احتجاجات أمس في القدس قرب منزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تجاوزت الخطوط الحمراء".
وكشفت الصحيفة ان مسؤولا في الشاباك أبلغ مسؤولين بالشرطة أن الاحتجاجات كان من الممكن أن تنتهي بإطلاق نار على المتظاهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في الشاباك لهآرتس: احتجاجات أمس في القدس قرب منزل نتنياهو تجاوزت الخطوط الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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