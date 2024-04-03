زعم المتحدث بالسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي، انه بحسب المعلومات المتوفرة لدى الجيش الاسرائيلي فالانفجار الذي وقع السبت الماضي (30/3) في رميش والذي أسفر عن إصابة عدد من عناصر قوات اليونيفيل الدولية ناجم عن تعرض دورية اليونيفيل لتفجير عبوة ناسفة كان قد زرعها حزب الله في هذه المنطقة سابقًا".

كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي زعم ان الانفجار الذي أسفر عن إصابة عدد من عناصر اليونيفيل برميش ناجم عن عبوة زرعها حزب الله سابقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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