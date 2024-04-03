اقتراح قانون للنائب عبدالله يرمي الى تعديل الفقرة الاولى من قانون سلسة الرتب والرواتب

تقدم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله باقتراح قانون يرمي الى تعديل الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 ( سلسة الرتب والرواتب).

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