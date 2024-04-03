زلزال تخطت قوته 7 درجات يضرب تايوان.. وتحذيرات من أمواج تسونامي في الجزيرة واليابان والفلبين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال عنيف تخطت قوته 7 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة بحرية تقع قرب تايوان، وكان على عمق 15.5 كيلومترا.

وحُدد مركز الزلزال على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب شرق هوالين في شرق تايوان.

وأكد مدير مركز تايبيه لرصد الزلازل وو شين-فو، أن هذا أعنف زلزال يضرب الجزيرة منذ 25 عاماً، مبينًا أن الزلزال قريب من الساحل وضحل، وشعر به سكّان تايوان والجزر المجاورة.

وحذرت السلطات في كل من تايوان واليابان والفلبين السكان من إمكانية حدوث أمواج تسونامي، وخصوصًا على الخليج 365 الساحلية.