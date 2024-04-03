بوحبيب اتصل بنظيره الايراني معزيا: الاعتداء على سفارة ايران يشكل خرقا فاضحا لاتفاقية فيينا

أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب إتصالا هاتفيا بنظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان ،حيث قدم له التعازي بضحايا الاعتداء التي تعرضت له سفارة ايران في دمشق، متمنيا " الشفاء العاجل للجرحى والمصابين"

كما كرر" إدانة لبنان للإعتداء على حرمة وحصانة مقر السفارة، مما يشكل خرقا فاضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتصعيدا خطيرا يهدد السلم والامن الاقليميين".