"النشرة": الطيران الاسرائلي استهدف أطراف مزرعة حلتا كفرشوبا والفرديس في العرقوب باربع غارات

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن ان "الطيران الاسرائيلي يستهدف أطراف مزرعة حلتا كفرشوبا خراج بلدة الهباري والفرديس في العرقوب قضاء حاصبيا باربع غارات متتالية".

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