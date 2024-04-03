كسر ذراعه وحاولوا إنقاذه بحبل وانقطع.. شهود عيان في حادث "ريان المنيا": فقدنا صوته بعد 5 ساعات- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أجرى "الخليج 365" بثًا مباشرًا من موقع سقوط مزارع في بئر الظهير الصحراوي الغربي، وسط محاولات الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لانتشاله.

وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط الحادث، وتم الدفع بأربعة لوادر وعدد من المعدات الأخرى لانتشال الشاب، ولم يتم استخراجه حتى الآن.

وقال محمد حسنين أحد الأهالي وشهود العيان، إن المزارع "طه محمد عبدالعزيز" متزوج ولديه ثلاثة أبناء، ومن أبناء قبيلة الجوازي، وسقط فر يوم الثلاثاء أثناء سيره في المزرعة والتحدث في الهاتف المحمول، وعلى الفور حاول أصدقائه إنقاذه دون جدوى.

أضاف حسنين، أنهم تواصلوا مع المزارع عقب سقوطه في البئر، وأكد لهم أن ذراعه بها كسر، وعقب إلقاء الحبال له لانتشاله لم يتمكنوا لانقطاع الحبل، وفقدوا الاتصال بعدها بحوالي 5 ساعات.

وكانت قد انتشرت منشورات بعنوان " انقذوا طه" منذ مساء أمس الثلاثاء، عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، لإنقاذ أحد المزارعين إثر سقوطه في بئر عميق بالصحراء الغربية في محافظة المنيا، وفقد أقاربه التواصل معه بعد ساعات من سقوطه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارًا بورود بلاغ من أهالي قرية عزاقة بسقوط شخص داخل بئر عمقه 27 متر بالظهير الصحراوي الغربي، وقيام الأهالي بمحاولة انتشاله لعدة ساعات وعدم تمكنهم من إخراجه.

انتقلت الأجهزة الأمنية والأجهزة المختصة بالوحدة المحلية، وجرى الدفع بمعدات ثقيلة للحفر بمحيط البئر، لمحاولة انتشال المزارع في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء ويدعى "طه م ع" 42 سنة.

وأكد مصدر بالوحدة المحلية لمدينة المنيا، أن المزارع قد فارق الحياة نتيجة اختناقه في قاع البئر الرملي، وتجرى عمليات الحفر بمحيط البئر لمحاولة انتشال الجثمان، وفتح تحقيق حول الواقعة من قبل الأجهزة الأمنية.

وأعاد الحادث إلى الأذهان فاجعة الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر وظل داخلها لمدة 5 أيام متواصلة قبل انتشاله جثة هامدة، رغم جميع المحاولات من الأجهزة المعنية بدولة المغرب لإنقاذه وإخراجه حيًا في واقعة تابعتها أنظار العالم حينها.

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