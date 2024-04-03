توجه نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، بالشكر والتقدير لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني التي ألقت القبض على منفذي جريمة قتل نزيه الترك في الأشرفية والتحقيقات جارية في الموضوع.
واكد حاصباني انه "سنتابع هذا الملف متمنين على القضاء القيام بكل ما يمكن لإنزال اشد العقوبات بالفاعلين، وعلى سائر الأجهزة الأمنية تكثيف عملها لمنع جرائم إضافية من الحدوث".
كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني اكد القاء القبض على منفذي جريمة الاشرفية: على القضاء إنزال اشد العقوبات بالفاعلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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