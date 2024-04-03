أمين عام حركة النجباء: المقاومة العراقية ومقاومتا لبنان واليمن ستقف مع المقاومة الفلسطينية حتى النهاية

اكد الأمين العام لحركة النجباء العراقية الشيخ أكرم الكعبي ، في كلمة له خلال فعالية "منبر القدس" ان "عملياتنا ضد العدو الصهيوني ستتوسع وتأخذ وتيرة أكبر ما دام العدوان الوحشي مستمر على غزة، ودورنا أساسي في استهداف مواقع العدو الصهيوني في أراضينا المحتلة".

وشدد الكعبي على ان "المقاومة العراقية ومقاومتا لبنان واليمن ستقف مع المقاومة الفلسطينية حتى النهاية"، لافتا الى ان "واشنطن أرسلت أكثر من 30 ألف طن من المساعدات لكيان الاحتلال فكانت شريكة في جرائمه البشعة".

واضاف :"نقول للعدو الإسرائيلي وشريكة الأميركي إنّ المقاومة لم تستخدم حتى الآن إلا النذر اليسير من قوتها".