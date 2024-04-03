النخالة: ما زلنا بمنتصف معركة "طوفان الأقصى" والمقاومة في لبنان والعراق وسوريا واليمن وقفت داعمة لغزة

أشار الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، خلال فعالية "منبر القدس" في يوم القدس العالمي التي يتحدث فيها قادة محور المقاومة، الى أن "أبناء غزة يقفون بصمودٍ أسطوري في مواجهة قوى الشر المتمثلة بكيان الاحتلال وداعمته الولايات المتحدة وحلفائها".

وأكد النخالة، أنه "رغم الحصار والجوع اكتشفنا أنّ إخواننا العرب والمسلمين لا يستطيعون تقديم حتى شربة ماء للعطشى في غزة إلا بإذن إسرائيل، ونحن نطالب إخواننا العرب بأن يعاملونا كما يعاملون إسرائيل لأن كل ما تحتاجه يأتي إليها من الدول التي تمنع عنا كل شيء".

وشدد على أنه "يجب التمسك بوحدة المقاومة ووحدة ساحاتها في مواجهة مشروع تفتيت المنطقة لصالح المشروع الصهيوني"، مضيفاً "المقاومة في لبنان والعراق وسوريا واليمن وقفت داعمة للأشقاء في غزة".

وتابع النخالة "معركة طوفان الأقصى مايزت بين الدول وما زلنا في منتصف المعركة وعلينا جميعاً بذل كل ما باستطاعتنا لدعم فلسطين"، مؤكداً أن "غزة باقية بأهلها ومقاوميها الأبطال وستبقى علامة فارقة في مسيرة شعبنا نحو القدس وستصمد وتنتصر بإذن الله".