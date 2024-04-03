العامري: المقاومة ما زالت تدير المعركة بكل حكمة وحنكة ولا تستطيع أعتى قوة في العالم منع رجالنا من أداء دورهم

أشار الأمين العام لمنظمة "بدر" العراقية هادي العامري، خلال فعالية "منبر القدس" في يوم القدس العالمي التي يتحدث فيها قادة محور المقاومة، الى أن "طوفان الأقصى شكّلت منعطفاً حقيقياً في مسار القضية الفلسطينية التي عادت إلى الصدارة بعد أن أرادت دول الاستكبار طمسها".

ولفت العامري، الى أن "يوم القدس العالمي هو يوم لتجديد العهد مع الله ورسوله والمسجد الأقصى والشعب الفلسطيني، وطوفان الأقصى هي القدر الإلهي الذي جرى بعناية منه على أيدي عبادٍ ذوي بأسٍ شديد ليحققوا انتصارهم المؤزر ويُعيدوا القضية الفلسطينية".

ورأى أن "طوفان الأقصى وضع الدول الاستكبارية في دائرة الإدانة والرفض واتضح انّ أميركا والغرب هم الذين يقفون وراء جرائم الكيان"، مشدداً على أنه "يجب إعادة النظر في المنظومة الدولية الظالمة التي تحكم العالم حالياً".

وأضاف "المقاومة ما زالت صامدة وتدير المعركة بكل حكمة وحنكة، حتى إنّ الاميركيين اعترفوا بأنّ القضاء على حماس هو ضرب من الخيال، وباتت جبهة المقاومة تتوسع وأبى محورها أن يترك فلسطين وحدها ولا تستطيع أعتى قوة في العالم منع رجالنا من أداء دورهم".