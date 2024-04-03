الحوثي: خيار الجهاد هو الخيار الذي أثبت جدوائيته في لبنان وفي 3 جولات في غزة

أشار قائد حركة "أنصار الله" اليمنية عبدالملك الحوثي، خلال فعالية "منبر القدس" في يوم القدس العالمي التي يتحدث فيها قادة محور المقاومة، الى أننا "نتوجه بالتحية لكل الحضور الكرام في عواصم محور الجهاد والمقاومة الذين يجتمعون في فعاليات هذا المنبر".

ولفت الحوثي، الى أن "اليمن يقف بكل إمكاناته رسميا وشعبيا لنصر الشعب الفلسطيني المظلوم ومقدسات الأمة وعلى رأسها المسجد الأقصى، وتجلى لكل العالم فاعلية الموقف اليمني من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي وإلى جنوب فلسطين المحتلة".

وأكد أن "الموقف اليمني الفاعل والمؤثر تكامل مع جبهات الجهاد والمقاومة في غزة ولبنان والعراق، ومنذ أن بدأت معركة طوفان الأقصى اتجهنا لإسنادها بكل ما نستطيع ونسعى باستمرار لتطوير إمكاناتنا".

ورأى أن "الأميركي بات شريكا فعليا مع العدو الإسرائيلي وشراكة كاملة في جرائمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني، ومقابل الدعم الأميركي للعدو الإسرائيلي هناك تقصير كبير من المسلمين في الوقوف مع الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن "هناك تواطؤ من قبل بعض الدول مع مساعي تصفية القضية الفلسطينية تحت عنوان التطبيع وعنوان صفقة القرن الفاشلة"، مضيفاً "لم ولن تنجح أي مساعي تعتمد على المقايضة والتفريط بالحق الفلسطيني تحت عنوان مفاوضات السلام وخيار الدوليتين".

واعتبر أن "خيار الجهاد هو الخيار الذي أثبت جدوائيته في لبنان وفي 3 جولات في غزة"، متابعاً "على مدى 6 أشهر من جرائم الإبادة الجماعية في غزة لم يتمكن العدو من إنهاء المقاومة ولا استعادة الأسرى".