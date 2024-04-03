رئيس وزراء قطر: الخلاف الرئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة هو عودة النازحين

اشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، بعد لقائه نظيره الاسباني، الى ان "المباحثات تناولت الوضع في غزة والهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، وبحثنا ايضا الغارة الإسرائيلية على موظفي المطبخ المركزي العالمي بغزة".
وكشف عبد الرحمن، أن "نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هي عودة النازحين لمناطق مختلفة من القطاع الفلسطيني".
واشاد وزير الخارجية بموقف الحكومة الإسبانية المناهض للحرب على غز، مؤكدا على موقفنا الداعي لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية
ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وفرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة، آملا أن تمثل قرارات محكمة العدل الدولية بداية لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.
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