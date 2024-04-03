أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أننا "نفضّل طريق التسوية والاتفاق بشأن الجبهة الشمالية لكننا نتأهب لحرب شاملة، ويبدو أن الحلّ على الجبهة الشماية سيكون بسيناريو الحرب"، معتبراً أن "الحرب مع لبنان ستكون صعبة على إسرائيل لكنها ستكون مدمرة لحزب الله ولبنان".
ردا على تهديدات إيران بعد هجوم دمشق، لفت غالانت، الى أننا "مستعدين لأي سيناريو وأي تهديد".
كانت هذه تفاصيل خبر غالانت: نفضّل طريق التسوية والاتفاق بشأن الجبهة الشمالية لكننا نتأهب لحرب شاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.