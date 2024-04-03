غالانت: نفضّل طريق التسوية والاتفاق بشأن الجبهة الشمالية لكننا نتأهب لحرب شاملة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أننا "نفضّل طريق التسوية والاتفاق بشأن الجبهة الشمالية لكننا نتأهب لحرب شاملة، ويبدو أن الحلّ على الجبهة الشماية سيكون بسيناريو الحرب"، معتبراً أن "الحرب مع لبنان ستكون صعبة على إسرائيل لكنها ستكون مدمرة لحزب الله ولبنان".

ردا على تهديدات إيران بعد هجوم دمشق، لفت غالانت، الى أننا "مستعدين لأي سيناريو وأي تهديد".