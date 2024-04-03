عطل مفاجئ يضرب خدمات ميتا في مختلف أنحاء العالم من بينها لبنان

ضرب عطل فني خدمات منصات التواصل الاجتماعي واتساب وفيسبوك وإنستغرام، وماسنجر التابعة لشركة “ميتا”، إذ سجل انقطاع في مناطق متفرقة حول العالم من بينها لبنان. وتعرض الملايين خلال الدقائق السابقة، لعطل مفاجئ جعلهم غير قادرين على الولوج على حسابهم في واتساب وفيسبوك وماسنجر، بعد أن تم تسجيل خروجهم دون أمر منهم، فيما توقفت جميع الخدمات عن العمل على الإطلاق على الويب أو الهواتف الذكية.

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