الخامنئي: إسرائيل على حافة الهاوية والانهيار وستتلقى صفعة هجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق

اكد المرشد الإسراني علي الخامنئي، أن "يوم القدس العالمي في هذا العام سيتحول الى طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب"، لافتاً الى أنه "خلال السنوات الماضية كانت الدول الاسلامية تحيي ذكرى يوم القدس العالمي، وهناك احتمال كبير بان يتم في هذا العام احياء يوم القدس في الدول غير الاسلامية بكل شموخ وعظمة".

ودعا الخامنئي، خلال اللقاء الرمضاني السنوي مع كبار المسؤولين الايرانيين، الى "القيام بمزيد من العمل الدؤوب والجهود لتعزيز الوضع الاقتصادي في البلاد"، مشدداً على أن "إسرائيل على حافة الهاوية والانهيار وستتلقى صفعة هجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق".