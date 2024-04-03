الخارجية الأميركية: نريد نتيجة التحقيق الإسرائيلي في مقتل عمال منظمة المطبخ المركزي بأقرب وقت ممكن

أشارت وزارة الخارجية الأميركية، الى أننا "نريد نتيجة التحقيق الإسرائيلي في مقتل عمال منظمة المطبخ المركزي بأقرب وقت ممكن، ونريد من إسرائيل أن تضع إجراءات لتجنب مثل هذه الحوادث في غزة".

وأكدت الوزارة، أن "واقعة موظفي المطبخ المركزي لن تؤثر على جهودنا بشأن تشييد رصيف عائم قبالة شاطئ غزة".

وتعتبر منظمة "المطبخ المركزي العالمي" من بين المنظمات الإنسانية المهمة كونها تقدم الغذاء للمتضررين جراء الكوارث الطبيعية والحروب. لكن في غزة، قررت المنظمة تعليق مهامها الإنسانية بعد ما قتل سبعة من عمالها في غارة إسرائيلية مثيرة للجدل الإثنين.