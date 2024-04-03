أفادت القناة ١٣ الإسرائيلية، بأن "رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين لناتنياهو إنه دون زيادة المساعدات سيضطر لإعلان أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي
وذكرت القناة، أن "سوناك قال لناتنياهو إن بريطانيا تدعم القضاء على حماس لكن ليس بكارثة إنسانية، ولندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي".
وبحسب القناة 13، فإن نتانياهو أنهى الحديث مع سوناك بهذه المسألة بالقول: "سأنظر في الأمر"؛ وفي تعليق مكتب نتنياهو على التقرير، جاء أن "رئيس الحكومة أعرب عن أسفه لمقتل المتطوعين بطواقم الإغاثة الدولية لكنه أصر على تحقيق المصالح الإسرائيلية في إطار الحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة ١٣ الإسرائيلية: سوناك أبلغ نتانياهو أن لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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