الجيش الأميركي: دمرنا صاروخا باليستيا مضادا للسفن وطائرتين مسيرتين ومنظومة صواريخ أرض-جو للحوثيين

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، "أننا دمرنا صاروخا باليستيا مضادا للسفن وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون". وكشفت عن "أننا دمرنا منظومة صواريخ أرض-جو في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين"، في اليمن.

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