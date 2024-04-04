مصدر في "حماس" للجزيرة: بعد جولة القاهرة الأخيرة لا يزال الاحتلال متعنتًا ولم يوافق على مطالب شعبنا ومقاومتنا

أفاد مصدر قيادي في حركة "حماس" لقناة "الجزيرة"، بأنه "بعد جولة القاهرة الأخيرة لا يزال الاحتلال متعنتا ولم يوافق على مطالب شعبنا ومقاومتنا". ولفت إلى أن "الاحتلال يرفض وقف إطلاق النار والانسحاب وعودة النازحين وتبادلا حقيقيا للأسرى"، مضيفا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "لا يزال يضع عراقيل أمام اتفاق وغير معني بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين". وأشار المصدر إلى أن "نتانياهو يحاول كسب الوقت وامتصاص غضب أهالي الأسرى وإظهار اهتمام زائف بمتابعة التفاوض".

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