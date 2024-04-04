البنتاغون: أوستن أعرب لغالانت عن غضبه إزاء مقتل عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي في قصف إسرائيلي بغزة

أعلن البنتاغون، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أكد في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت "ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية عمال الإغاثة والمدنيين بغزة".
وحث أوستن غالانت خلال الاتصال على إجراء تحقيق شفاف وسريع في مقتل عمال الإغاثة ومشاركة نتائجه علنيا، كما أعرب لغالانت عن غضبه إزاء مقتل عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي في قصف إسرائيلي بغزة.
وأثار أوستن خلال اتصاله بغالانت الحاجة لرؤية زيادة المساعدات لغزة عبر كل المعابر في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن هذه المأساة عززت القلق المعلن بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح.
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