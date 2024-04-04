"الغارديان": أكثر من 600 محام بريطاني يطالبون الحكومة البريطانية بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، بأن "أكثر من 600 محام بريطاني يطالبون في رسالة للحكومة البريطانية بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل". وجاء في رسالة من أكثر من 600 محام بريطاني لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأن "استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل انتهاك للقانون الدولي"، مشيرين إلى أن "بيع أسلحة لإسرائيل لا يفي بالتزامات الحكومة بموجب القانون الدولي"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط كارثة إنسانية في القطاع.

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