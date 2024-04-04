مقتل 5 من القوات الأمنية الإيرانية إثر هجمات مسلحة في سيستان وبلوشستان واشتباكات مستمرة مع المنفذين

أعلنت سلطات إيران، عن مقتل 5 من القوات الأمنية إثر هجمات مسلّحة شُنّت على نقطتين للشرطة في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران مساء الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، فقد "قُتِل خمسة إرهابيين في هذه الهجمات، والاشتباكات مستمرة في نقاط بمدن سرباز وراسك وتشابهار، حيث تحاصر القوات الأمنية الإرهابيين بشكل كامل".

وبحسب نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن وإنفاذ القانون في إيران سيد مجيد ميراحمدي، فإن "العمليات المتزامنة للإرهابيين في تشابهار وراسك باءت بالفشل في ظل التصدي لهم من قبل القوات الأمنية وإنفاذ القانون".

وقال سيد مجيد ميراحمدي، فجر الخميس عن آخر تفاصيل الاشتباكات في جنوب سيستان وبلوشستان:" في راسك، هزم الإرهابيون تماما وتحاصرهم قوات الأمن".

وأضاف: "تم دحر الإرهابيين الذين هاجموا مقر الحرس الثوري في تشابهار ولجأوا إلى المبنى المجاور، وهناك أربعة إرهابيين محاصرون"، وقال: "إن الإرهابيين إما قتلوا وإما تحاصرهم قوات الأمن".

وكشف المسؤول الإيراني أنّ "الإرهابيين أخذوا مواطنا من تشابهار رهينة، وعملية القوات الأمنية لإنقاذ حياته تتم بحذر شديد".