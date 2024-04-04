في صحف اليوم: جولات فردية للخماسية وعدم نضوج الظروف الداخلية لانتخاب الرئيس يؤخّر عودة لودريان

يواصل الموجودون من سفراء اللجنة الخماسية في بيروت، فرادى، جولاتهم على القوى السياسية، قبيل استئناف تحرّكهم المقبل بعد منتصف شهر نيسان.

ونقلب صحيفة "الجمهورية" عن مصادر ديبلوماسية متابعة لحركة اللجنة، قولها إنّ الجولات الفردية تأتي "لمناقشة التطورات التي استجدت وطريقة التعاطي معها. وذلك للتشاور في المستجدات ولتأكيد متابعة اللجنة الخماسية دورها في لبنان، وضمن التنسيق الكامل بين أعضائها وضمن الإطار العام الذي حدّدته اللجنة المركزية لعملها".

هذا، وتعاملت مصادر دبلوماسية غربية مع قرار تعليق سفراء "الخماسية" لقاءاتهم إلى ما بعد انتهاء عطلة الأعياد، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، من زاوية رغبتهم بتمديد الفرصة أمام الوساطة الأميركية - المصرية - القطرية بين إسرائيل وحركة حماس، لعلّها تتوصل إلى تحقيق وقف إطلاق النار على الجبهة الغزاوية يُفترض أن ينسحب على جنوب لبنان.

لكن تعذُّر الوصول إلى وقفٍ للنار، على الأقل في المدى المنظور، لم يمنع سفراء "الخماسية" من تكثيف لقاءاتهم التي يُفترض أن تشمل لاحقاً ما تبقى من الكتل النيابية، والنواب من مستقلين وتغييريين، في محاولة قد لا تكون مضمونة النتائج ما لم تنضج الظروف الداخلية لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم، بصرف النظر عن ترحيب الكتل النيابية بمبادرة كتلة «الاعتدال»، كونها مضطرة للتجاوب معها، إعلامياً، لإبعاد التهمة عنها بأنها مسؤولة عن تعطيل انتخاب الرئيس.

وفي هذا السياق، لم يتردد سفراء "الخماسية" في دعمهم لمبادرة كتلة "الاعتدال"، انطلاقاً من أنهم يشكلون مجموعة دعم ومساندة لتسهيل انتخاب الرئيس، وإن كانوا ليسوا في وارد الإنابة عن النواب في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ويعود لهم، كما يقول مصدر سياسي نقلاً عن السفراء لـ"الشرق الأوسط"، التوافق على الآلية، سواء من خلال اللقاءات، أو المشاورات، أو الحوار، أو غيرها من وسائل التواصل، لوضع انتخابه على سكة التطبيق بالأفعال لا بالأقوال.

وبكلام آخر، وبحسب المصدر نفسه، يبدو أن الظروف المحلية ليست ناضجة لانتخاب الرئيس، وهذا ما يصطدم به سفراء "الخماسية" من جهة، ويؤخر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، بعد أن كان تعهّد بالمجيء في كانون الثاني الماضي لتسويق ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث، كمخرج لفتح ثغرة في انسداد الأفق أمام انتخاب الرئيس من جهة ثانية.

ويتردد أيضاً أن الظروف الخارجية، كما يقول المصدر، ليست ناضجة حتى الساعة لانتخابه، وإن كان يلقي بالمسؤولية على الكتل النيابية، بذريعة أن "الخماسية" مستعدة لمساعدة النواب لانتخاب الرئيس، شرط أن يبادروا إلى مساعدة أنفسهم، لأنهم بذلك يحصلون على الدعم الخارجي.