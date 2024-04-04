شرف الدين أعلن تسليم البيسري لائحة لألفَي نازح يرغبون بالعودة الطوعية: بانتظار موافقة الجانب السوري

أكّد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، "تسليم وزارة المهجرين للائحة إسمية لألفي شخص من النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى المدير العام بالإنابة للأمن العام اللواء الياس البيسري، وهو بدوره حوّل اللائحة إلى الأمن الوطني السوري، بانتظار الرد والموافقة بعد التدقيق بالاسماء، حرصًا على عدم إعادة أي منهم".

وفي حديث لصحيفة "الديار"، أشار شرف الدين إلى أنّ "الوزارة بصدد تقديم اللائحة الثانية فور تسيير القافلة الأولى لهذه السنة". وشدد على أنّه على "رغم الوضع الاقتصادي المأزوم في سوريا نتيجة الحصار الغربي الجائر، المطلوب تفعيل ملف العودة الآمنة، والضغط من خلال لوبي لبناني - عربي على المفوضية، لجلب موافقة الدول المانحة بتسديد المساعدات الإنسانية العينية والمالية للنازحين السوريين العائدين داخل سوريا".

وأفادت أوساط معنية بملف النزوح، وفق "الديار"، عن "جهوزية لوائح بـ300 اسم دقق فيها الامن العام اللبناني، ونقحها ورفعها الى الامن العام السوري للتدقيق فيها واخذ الموافقة"، وأشارت إلى أنّه "بعد انقضاء عطلة الفطر سيكون هناك اول دفعة، على ان يكون هناك عدد من الدفعات المماثلة وعلى مراحل، وصولاً الى اعداد اكبر في الاشهر المقبلة".