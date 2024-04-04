هيئة البث الإسرائيلية: تفعيل التشويش على نظام الـ"GPS" بعموم إسرائيل استعدادًا لرد إيران على قصف قنصليتها بدمشق

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "المنظومة الأمنية فعلت نظام التشويش على نظام تحديد المواقع (GPS) في عموم إسرائيل"، موضحة أنّ "التشويش يأتي في إطار الاستعدادات للرد الإيراني وإطلاق مسيرات وصواريخ موجهة نحو إسرائيل".

ويأتي ذلك وسط تصريحات من المسؤولين الإيرانيين وعلى رأسهم المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي حول الرد على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية طهران، والذي سقط خلاله عدد من المسؤولين الإيرانيين أبرزهم القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي ​​​​​​.