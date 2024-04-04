أمانات السجل العقاري في جبل لبنان تسلّم الجمعة الدفعة 3 من أوامر القبض والدفعة 4 من سندات الملكية

ذكّرت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، أن "أمانات السجل العقاري في جبل لبنان ستقوم يوم الجمعة في 5 الحالي كما كل يوم جمعة من الاسبوع، بتسليم الدفعة الثالثة من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الرابعة من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع وذلك وفق آلية الاستلام، بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه. وذكّرت انها حدّدت أماكن استلام الطوابع كالآتي: محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا – عاليه - الشوف) محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن) محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل) واشارت الى ان "مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سرايا جبيل".

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