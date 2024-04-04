الجيش الإسرائيلي: تعليق منح الإجازات للوحدات القتالية بالجيش بعد تقييم أمني للأوضاع في المنطقة

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، عن "تعليق منح الإجازات للوحدات القتالية بالجيش بعد اجتماع تقييم أمني للأوضاع في المنطقة".
وكانت قد أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأنّ "الجيش الإسرائيلي ألغى إجازات جنوده نهاية الأسبوع تحسبًا لرد إيران على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق".
وفي وقف سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "المنظومة الأمنية فعلت نظام التشويش على نظام تحديد المواقع (GPS) في عموم إسرائيل"، موضحة أنّ "التشويش يأتي في إطار الاستعدادات للرد الإيراني وإطلاق مسيرات وصواريخ موجهة نحو إسرائيل".
ويأتي ذلك وسط تصريحات من المسؤولين الإيرانيين وعلى رأسهم المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي حول الرد على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية طهران، والذي سقط خلاله عدد من المسؤولين الإيرانيين أبرزهم القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي .
هذا، وتأتي هذه التطورات مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول والاعتداءات اليومية على جنوب لبنان.
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