أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أنّ "القوات الإيرانية سيطرت على الوضع في الهجوم على راسك"، في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب البلاد. ولفت إلى أنّ "القوات الإيرانية تمكنت من قتل 15 إرهابيًا من المهاجمين حتى الآن، وهناك 3 إرهابيين محاصرين"، مؤكدًا أنّه "استشهد 5 من عناصر قوات الأمن وحرس الثورة".

كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري أعلن السيطرة على الوضع بعد الهجوم المسلّح جنوبي إيران: مقتل 15 إرهابيًا ومحاصرة 3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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