أكّد عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النّائب أحمد الخير، أنّ "مبادرتنا مستمرّة وستُستكمل بزخم أكبر، للدّفع قُدمًا بملف رئاسة الجمهورية"، مشيرًا إلى أنّ "تطوّرات الحرب في غزة يجب أن تشكّل حافزًا لنا لتحصين الوضع الدّاخلي اللّبناني، والمسؤوليّة الوطنيّة توجب علينا التّمسّك بنهج التّوافق الدّاخلي
ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى "أنّنا نعمل اليوم على إنجاح المبادرة الّتي أطلقتها الكتلة، والمهم لنا إنجاز الاستحقاق الرّئاسي، ومرشّحنا هو التّوافق"، كاشفًا "أنّنا سنلتقي سفراء دول اللجنة الخماسية في 17 نيسان الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر الخير: مبادرتنا مستمرة ومرشحنا هو التوافق وسنلتقي سفراء اللجنة الخماسية في 17 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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