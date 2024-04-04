الحاج حسن: "الإغتيالات والقتل لن تستطيع بأيّ شكل أن تؤثر على قرارنا بدعم وإسناد المقاومة في غزة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أنّ "المقاومة في لبنان ستستمر في إسناد الشّعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والشريفة"، لافتا الى اننا "نُقدّم الشّهداء ونَصمُد ونقاوم ونُهاجم مواقع العدوّ ونقوم بالردّ المناسب على إعتداءاته بالأسلحة والشّكل المناسب".

وشدّد الحاج حسن على أنّ "الإغتيالات والقتل والتدمير والتهديد لن تستطيع بأيِّ شكلٍ من الأشكال أن تؤثر على قرارنا بدعم وإسناد المقاومة في غزة"، معتبرا اننا "معنيون كلبنانيين بقضايا أمتنا وتداعيات الحرب على غزة ومعنيون أن نمنع حملة "ترنسفير" جديدة للشعب الفلسطيني".

ورأى أن "يجب أن نمنع العدوّ من الإنتصار لكي لا يشعر بالنّشوة والقوّة من ثمّ قد يرتدّ على دول المنطقة متوحّشاً ومتغوّلاً ومن ضمن هذه الدول لبنان"، لافتا إلى أنّ "هناك أشخاص لا ترى خطر العدو الإسرائيلي منذ العام ١٩٤٨ ونقول لهم أنّ خطر العدو كان قائماً منذ العام 1947 و 1948 من خلال المجازر العديدة التي ارتكبها كما أنّ العدوّ لن تتغيّر مطامعه بل الذي تغّير هو مقاومة هزمته في العام 2000 و 2006وهزمت وكلائه في الحرب التكفيرية مع محور المقاومة وهي تعمل اليوم على هزيمته بإسنادها للمقاومة في غزة".