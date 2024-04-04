قوى الأمن الداخلي أعلنت استقبالها طلبات تطوع جديدة من الذكور والإناث بصفة دركي متمرن

أشارت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، إلى أنّ "تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 28/2/2024، وإلحاقًا للبلاغ الصّادر عن هذه المديريّة العامّة بتاريخ 5/3/2024، وبغية تأمين العدد المطلوب لإتمام عملية التّطويع، بحيث تأتي شاملة فئات ​المجتمع اللبناني​ كافّة، تُعلن المديريّة العامّة استقبالها طلبات تطوّع جديدة من الذّكور والإناث، بصفة دركي متمرّن".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "الطّلبات تُقدَّم شخصيًّا من قبل أصحاب العلاقة الرّاغبين بالتّطوّع، اعتبارًا من 5/4/2024 ولغاية 17/5/2024 ضمنًا، في أيّ من الفصائل أو المخافر الإقليميّة في وحدتَي الدّرك الإقليمي و​شرطة بيروت​، وذلك وفقًا لـ"أنموذج طلب" يمكن الحصول عليه من خلال الرّابط https://www.isf.gov.lb/ar/recruit".

ولفتت الشّعبة إلى أنّه "يجب أن تتوافر في مقدّم الطّلب، الشّروط التالية:

- أن يكون لبنانيًّا منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل.

- ألّا يكون حتّى 31/12/2024 قد تجاوز:

30 سنة للحائزين على إجازة جامعيّة أو ما يعادلها رسميًّا.

27 سنة للحائزين على شهادة البكالوريا اللّبنانيّة- القسم الثّاني، أو ما يعادلها رسميًّا أو حملة البكالوريا الفنّيّة.

25 سنة للحائزين على الشّهادة المتوسّطة الرّسميّة أو ما يعادلها، أو حملة الشّهادة الفنيّة (BP).

- أن يكون أعزبًا، مطلّقًا دون أولاد أو أرملًا دون أولاد.

- أن يكون متمتّعًا بحقوقه المدنيّة وغير محكوم بجناية من أيّ نوع كانت، أو جنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة، أو بالحبس مدّةً تزيد عن ستّة أشهر.

- أن يكون متمتّعًا بأهليّة بدنيّة تجعله جديرًا بالخدمة في قوى الأمن الداخلي.

- أن يكون حسن السّلوك والأخلاق، وألّا يكون قد مارس في حياته المدنيّة مهنةً شائنةً أو غير شريفة.

- أن يكون طول قامته على الأقل:

* للذّكور:

- 164 سنتيمترًا إذا كان من حملة الإجازة الجامعيّة أو ما يعادلها رسميًّا.

- 167 سنتيمترًا لباقي المرشّحين.

* للإناث:

- 160 سنتيمترًا إذا كانت من حملة الإجازة الجامعيّة أو ما يعادلها رسميًّا.

- 163 سنتيمترًا لباقي المرشّحات".

وذكرت أنّه "تُرفق بالطّلب المستندات التّالية:

- إخراج قيد إفرادي وإخراج قيد عائلي لا يعود تاريخ أيّ منهما إلى أكثر من ثلاثة أشهر.

- صورتان شمسيّتان مصدّقتان من مختار المحلّة.

- سجل عدلي لا يعود تاريخه إلى أكثر من شهر.

- صورة مصدّقة عن الشّهادة العلميّة الّتي يحملها صاحب العلاقة".

كما أفادت الشّعبة بأنّ "المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، وفي سعيها لتأمين العدد المطلوب، تشدّد على أنّ الأفضليّة في الاختيار ستكون للرّاغبين الّذين سبق وتقدّموا بطلبات تطوّع خلال فترة 2018- 2019".