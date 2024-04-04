تابع الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللّواء الرّكن محمد خير، بتوجيه من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، استقبال وفد من الهيئة في المطار للبعثة الطبيّة المصريّة البديلة للبعثة الطبيّة السّابقة للمستشفى المصري العسكري في حرج بيروت- قصقص، بحضور الملحق العسكري في السّفارة المصريّة في بيروت العميد عمرو شاهين ومساعديه.
وأكّد خير أنّه سيعمل مع "المستشفى المصري العسكري، على استقبال المرضى اللّبنانيّين والمقيمين وفق القانون، من المناطق والمحافظات اللّبنانيّة كافّة". وشكر مصر على تقديماتها للشعب اللبناني، مقدّرًا "الجهود الّتي يبذلها الأطبّاء والعاملون في المستشفى المصري العسكري".
ويعالج هذا المستشفى يوميًّا أكثر من 600 حالة مرضيّة في كلّ الاختصاصات، إضافةً إلى تأمين الأدوية المتوافرة مجّانًا.
كانت هذه تفاصيل خبر خير: سنعمل مع المستشفى المصري العسكري على استقبال المرضى اللبنانيين والمقيمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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