"USAID": تعزيز الإدماج الاجتماعي من خلال إشراك الطلاب ذوي الإعاقة في التوعية بالمياه

أشارت الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، في بيان، الى ان "مشروع ترشيد ادارة المياه والصرف الصحي (WSC)، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، يقوم بإشراك الطلاب المعوقين في زيادة التوعية حول المياه والصرف الصحي والحفاظ على المياه في المدارس العادية".

ولفتت الوكالة، الى أنه "عُقدت جلسة مؤخراً، قام خلالها حوالي 15 طالباً من ذوي الاعاقة من سيسوبيل (Sesobel) بتقديم جلسة توعية تفاعلية حول المياه لحوالي 25 طالباً من مدرسة الحكمة في الجديدة. وحضرت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جولي ساوثفيلد الجلسة وتفاعلت مع الطلاب".

وذكرت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جولي ساوثفيلد، أنه "من خلال مثل هذه المبادرات، لا نتعامل مع التحديات البيئية فحسب، بل نعزز أيضًا العدالة الاجتماعية ونمكّن الأفراد من المساهمة بشكل هادف في مستقبل أكثر استدامة".