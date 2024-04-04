الصليب الأحمر: مستمرون بتوزيع مساعدات على عائلات بالمناطق الحدودية وبالقيام بمهام إنسانية

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، أنّ "دعمًا لصمود العائلات في المناطق الحدوديّة في جنوب لبنان، قمنا في خلال الفترة بين 20 آذار و3 نيسان الحالي، بتوزيع مساعدات على العائلات، استفادت منها 4260 عائلة، حيث تسلّمت كلّ عائلة حصّتَين واحدة غذائيّة وأخرى للنّظافة"، موضحًا أنّ "ذلك جرى في 29 بلدة تقع في نطاق جغرافي يبعد بين 5 و10 كيلومترات عن خطّ الحدود".
وأكّد في بيان، "أنّه سيستمرّ في توزيع المساعدات على العائلات في المناطق الحدوديّة، دعمًا لصمودهم، بحسب الخطّة الموضوعة ووفق الإمكانات المتاحة"، مشيرًا إلى أنّ "هذه المساعدات يتمّ توزيعها بالتّنسيق مع غرف إدارة الكوارث في محافظتَي النبطية والجنوب وإتحادات البلديّات والبلديّات، وبدعم من الشّركاء في الحركة الدّوليّة للصّليب الأحمر والهلال الأحمر".
ولفت الصّليب الأحمر إلى أنّ "إضافةً إلى ذلك، ما زالت طواقم الصّليب الأحمر اللّبناني في مراكزه المنتشرة في جنوب لبنان ومنذ 8 تشرين الأوّل 2023 حتّى تاريخه، تقوم بمهامها وخدماتها الإنسانيّة كنقل الإصابات والحالات الطّارئة والمرضى إلى المستشفيات ومنها إلى المنازل، حيث نفّذت 9583 مهمّةً عاديّةً وطارئةً، إضافةً إلى نقل 35 شهيدًا و62 جريحًا".
وبيّن أنّه "تمّ أيضًا توزيع 2835 وحدة دم على الجرحى والمرضى في المستشفيات، واستفاد ما يقارب 17133 شخصًا من الخدمات الطبيّة الاجتماعيّة. وفي إطار التّوعية على كيفيّة التّصرّف في أثناء النّزاع المسلّح، جرى تنفيذ 52 جلسة للعموم".
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