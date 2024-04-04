سلام التقى الاشقر وأعلن إطلاق ورشة عمل تنمية اقتصادية للقطاع السياحي دور وازن فيها

استقبل وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام رئيس اتحاد النقابات السياحية رئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر، وتم البحث في مجمل القضايا التي تتعلق بالقطاع السياحي عموما وقطاع الفنادق خصوصا.

وأكد سلام خلال الاجتماع، ان "السياحة تجلب في طياتها إمكانات اقتصادية هائلة للبلد أو الوجهة التي ترغب في تطوير السياحة فيها، منها على سبيل المثال فرص العمل وصرف العملات والواردات والضرائب".

وأعلن أن "السياحة تلعب دورا رئيسيا في تنشيط الاقتصاد الوطني، ولهذا ستعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، على إطلاق ورشة عمل تنمية اقتصادية سيكون للقطاع السياحي دور وازن فيها من خلال توليد الدخل وخلق فرص العمل، تعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية، تنشيط القطاعات المرتبطة، تعزيز التفاعل الثقافي والتبادل الثقافي، زيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الصناعات المحلية".