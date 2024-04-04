رسالة دكتوراه بهندسة عين شمس تناقش هيكل عمل لإنشاء مشروعات المباني المستدامة في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

ناقش قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس اليوم الخميس في جلسة علنية رسالة الدكتوراه في الهندسة المدنية بعنوان تطوير هيكل عمل لإنشاء مشروعات المباني المستدامة في مصر باستخدام تقنيات هندسة القيمة المقدمة من الباحثة جيهان السمني استشاري ضبط الجودة واختبار المنشآت والمهندسة بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور طارق عطية أستاذ هندسة التشييد بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مناقشا خارجيا، والدكتور خالد حمدي أستاذ إدارة المشروعات بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس مناقشا داخليا، والدكتور إبراهيم عبدالرشيد أستاذ إدارة المشروعات بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس عن لجنة الإشراف.

كما حضر المناقشة من لجنة الإشراف د. محمد كحيل الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

وقررت لجنة الحكم والمناقشة منح الباحثة درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية.

وتعتبر مفاهيم البناء المستدام في مصر ذات أهمية كبيرة في الوقت الحالي، حيث يسعى القطاع الهندسي والإنشائي إلى تبنى سياسات البناء المستدام وإنشاء مشروعات تلبي احتياجات المجتمع وتحافظ على البيئة والموارد الطبيعية.