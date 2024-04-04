اعلن الجيش الإسرائيلي إنه لم يطرأ أي تغيير على التوجيهات المتعلقة باستعداد الجبهة الداخلية، وسط مخاوف من تصعيد محتمل للعنف بعد مقتل قادة عسكريين إيرانيين في دمشق هذا الأسبوع وما تلاه من توعد بالانتقام.
واوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في تصريح له، "ليست هناك حاجة لشراء مولدات كهربائية وجمع الطعام وسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي".
وأضاف "كما فعلنا حتى اليوم، سنقوم على الفور بتحديث أي تغيير، في حالة حدوثه، بطريقة رسمية ومنظمة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي أكد ألا تغيير بتوجيهات استعداد الجبهة الداخلية: ليست هناك حاجة لشراء مولدات كهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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