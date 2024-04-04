سؤال من الصايغ وحنكش للحكومة عن تجاوز النصوص القانونية بالتكليف بمهام مديرية الشباب والرياضة

وجّه عضو كتلة "نوّاب الكتائب" النّائبان ​سليم الصايغ​ و​الياس حنكش​، سؤالًا إلى الحكومة عن تجاوز النّصوص القانونيّة في التّكليف بمهام المديريّة العامّة للشّباب والرّياضة.

وسألا عن "أسباب عدم قيام وزير الشّباب والرّياضة بتكليف الموظّف الأعلى رتبةً بمهام المدير العام الّذي شغر مركزه، ولماذا كلّف موظّفةً من الفئة الثّالثة بهذا المنصب، في ظلّ وجود موظّفين أصيلين من الفئة الثانية في ملاك المديريّة العامّة للشّباب والرّياضة؟ وهل قام باستشارة ​مجلس الخدمة المدنية​ في هذا الخصوص، لا سيّما أنّ الموظّفة المكلّفة بالمهمّة تمارس أكثر من وظيفة؟".

وطلب النّائبان إجابةً خطيّةً ضمن المهلة القانونيّة، تحت طائلة تحويل السّؤال إلى استجواب.