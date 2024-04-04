وجّه عضو كتلة "نوّاب الكتائب" النّائبان سليم الصايغ والياس حنكش، سؤالًا إلى الحكومة عن تجاوز النّصوص القانونيّة في التّكليف بمهام المديريّة العامّة للشّباب والرّياضة.
وسألا عن "أسباب عدم قيام وزير الشّباب والرّياضة بتكليف الموظّف الأعلى رتبةً بمهام المدير العام الّذي شغر مركزه، ولماذا كلّف موظّفةً من الفئة الثّالثة بهذا المنصب، في ظلّ وجود موظّفين أصيلين من الفئة الثانية في ملاك المديريّة العامّة للشّباب والرّياضة؟ وهل قام باستشارة مجلس الخدمة المدنية في هذا الخصوص، لا سيّما أنّ الموظّفة المكلّفة بالمهمّة تمارس أكثر من وظيفة؟".
وطلب النّائبان إجابةً خطيّةً ضمن المهلة القانونيّة، تحت طائلة تحويل السّؤال إلى استجواب.
كانت هذه تفاصيل خبر سؤال من الصايغ وحنكش للحكومة عن تجاوز النصوص القانونية بالتكليف بمهام مديرية الشباب والرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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