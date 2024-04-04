القنصلية النيبالية: وصول وفد من الخارجية إلى لبنان لاصدار جوازات سفر لافراد الجالية

اعلنت القنصلية النيبالية في بيان، عن "وصول وفد من الخارجية النيبالية إلى لبنان، وذلك بهدف التبصيم وإصدار جوازات سفر لأفراد الجالية النيبالية في لبنان. حيث قام عدد من النيباليين بزيارة القنصلية والقيام بالإجراء اللازم".

واشارت الى انه يتوجب على "جميع المواطنين النيباليين الذين لم يتقدموا بعد بطلب تجديد جوازات سفرهم التواصل مع القنصلية النيبالية لتقديم طلباتهم قبل مغادرة الوفد وآخر مهلة غدا 5/4/2024. للتواصل والاستفسارات، يرجى الاتصال بأرقام القنصلية: 01875592، 01875591".