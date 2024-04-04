الجيش: توقيف 3 مواطنين في مناطق مختلفة ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات المواطن (ع.ا.) في منطقة المريجة – الضاحية الجنوبية لارتكابه جرائم: الإتجار بالمخدرات وتعاطيها، إطلاق النار والإخلال بالأمن، الإتجار بالدراجات النارية المسروقة، وقيامه بتاريخ سابق بالتقاط صور له أمام مزارات دينية في مدينة جبيل مستعرضًا سلاحه الفردي".
كذلك أعلنت المديرية، عن "توقيف المواطنَين (ع.ش.) و(ح.د.) في مدينة طرابلس لإقدامهما على ترويج المخدرات، وضبط كمية منها"، مؤكدةً أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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