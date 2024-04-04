دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل، بوصفها دولة ديمقراطية، إلى منح حياة الإنسان أعلى قيمة وإلى زيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، مضيفا أن "الهجوم المروع" هذا الأسبوع على موظفي منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية في القطاع لا بد أن يكون الأخير من نوعه.
وذكر بلينكن في مؤتمر صحفي في بروكسل "الآن، لا توجد أهمية أكبر في غزة من حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية وضمان أمن من يقدمونها. لا بد أن تكون إسرائيل على قدر هذه اللحظة".
واشار بلينكن الى انه إذا لم نشهد التغييرات التي نحتاج إلى رؤيتها من إسرائيل فستكون هناك تغييرات في السياسة الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: إذا لم نشهد التغييرات التي نحتاج إلى رؤيتها من إسرائيل فستكون هناك تغييرات في السياسة الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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