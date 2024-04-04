البيت الأبيض: بايدن أوضح لنتانياهو أن أميركا تدعم إسرائيل بقوة في مواجهة التهديدات الايرانية العلنية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم لمناقشة آخر التطورات في إسرائيل وغزة.

ولفت الى ان بايدن ابلغ نتانياهو بأن السياسة الأميركية سترتبط باتخاذ إسرائيل "إجراء فوريا" بشأن المدنيين في غزة، كما حثه على التوصل إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.

واشار البيت الأبيض الى ان بايدن ونتانياهو ناقشا أيضا التهديدات الإيرانية العلنية ضد إسرائيل والشعب الإسرائيلي، وقد أوضح الرئيس الاميركي أن أميركا تدعم إسرائيل بقوة في مواجهة تلك التهديدات.