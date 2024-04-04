الحوثي: "حزب الله" يواصل في جبهة لبنان عملياته الفاعلة والمؤثرة في جبهته المباشرة مع العدو الإسرائيلي

اشار قائد حركة "أنصار الله" السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بمناسبة يوم القدس العالمي، الى أن "حزب الله يواصل في جبهة لبنان عملياته الفاعلة والمؤثرة في جبهته المباشرة مع العدو الإسرائيلي".

ولفت الحوثي، الى أن "العراق عاد في تصعيد عملياته من جديد لاستهداف العدو الإسرائيلي إلى فلسطين المحتلة، وجبهتنا في اليمن مستمرة في العمليات العسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي وصولا إلى المحيط الهندي"، مؤكداً أن "عمليات القصف لأهداف تابعة للعدو الإسرائيلي إلى أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة مستمرة".

وكشف أن "العمليات بلغت خلال شهر فقط 34 عملية نفذت بعدد 125 صاروخا باليستياً ومجنحا وطائرة مسيرة، وبلغ إجمالي السفن المستهدفة إلى 90 سفينة وسط اعتراف أميركي وبريطاني بعجزهم التام عن وقف الهجمات".

وأكد أن "العدوان الأميركي البريطاني وهو يقترب من اكتمال ثلاثة أشهر نفذ فيه 424 غارة وقصفا بحرياً، وارتقى خلاله 37 شهيدا و30 جريحا"، مشدداً على أننا "نحتسب الشهداء في سبيل الله تعالى وفي موقف مشرف عظيم في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ونؤكد على فشل الأعداء وإخفاقهم في منع العمليات أو الحد منها، والنتائج التي حققتها قواتنا مهمة جدا".