الخارجية القطرية: وزير الاقتصاد الإسرائيلي يهاجم الوسطاء بدلا من دعم جهود التوصل إلى اتفاق

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات يهاجم الوسطاء بدلا من دعم جهود التوصل إلى اتفاق، معتبرا ان "سياسي آخر بإسرائيل يسعى للظهور عبر مهاجمة قطر لتعزيز مستقبله السياسي".
وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية، على ان "نشر الأكاذيب بشأن قطر التي ساعدت في إطلاق الرهائن علامة على تهور سياسي وأنانية".
وفي وقت سابق، لفت بركات الى انه "لا يثق في قيام قطر بدور الوسيط مع حركة حماس إذ إن محادثات وقف إطلاق النار التي قد تشهد أيضًا إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة لا تزال في طريق مسدود".
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