نقل موقع "أكسيوس" عن نائبة الرئيس الاميركي جو بايدن، كامالا هاريس قولها ان "المحادثة بين بايدن و رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو كانت صادقة"، لافتة الى ان "بايدن أوضح أن واشنطن لن تترك إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكن إذا لم يتغير نهجها فسنغير نهجنا".

كانت هذه تفاصيل خبر هاريس: بايدن أوضح أن واشنطن لن تترك إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكن إذا لم يتغير نهجها فسنغير نهجنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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