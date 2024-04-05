جمعية AIA: السيارات الكهربائية والهجينة موثوقةٌ شرط شرائها مع كفالة المصنّع

علقت جمعية ممثّلي صانعي المركبات العالميين في لبنان - AIA على تداول معلوماتٍ قد تثير قلق المستهلك اللبنانيّ حول سلامة بعض السّيارات الكهربائية والهجينة المستوردة عبر السوق الفرديّة الموازية، مؤكدة على موثوقيّة وأمان هذه السيّارات، شرط ان تكون مُواكبة بمراقبة الصانع عن طريق المعاينة الدورية لدى المراكز المعتمدة من قبل المصنّع.

واكدت الجمعيّة أنّ السيارات الكهربائية والهجينة الجديدة التي تُستورد الى لبنان من قبل الوكلاء المعتمدين مباشرة من المنشأ عبر المصنّع، تأتي حكما مع بطارية جديدة تتعدّى حياتها الافتراضيّة ال٨ سنوات. وتدعو الجمعيّة المستهلك اللبنانيّ الى التنبّه الى موضوع بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة بشكل خاص، لأنّها تختلف تماما عن بطاريات المركبات التقليدية. فهذه البطاريات تُصنّع بمعايير واحجام ومواصفات مختلفة، يحدّدها المصنّع لكي تتلاءم فقط مع المركبة التي تُصنّع لها. كما انّه لا يمكن استبدال البطارية الا عن طريق المصنّع وببطارية يوافق عليها. وعمليّة الاستبدال هذه مُتاحة فقط في حالة شراء السيارة الكهربائية او الهجينة من وكيل معتمد من المصنّع العالمي.

واشارت الجمعيّة الى انّ هذه المركبات تتبع اعلى معايير السّلامة والجودة العالمية، ممّا يحمي الركّاب ويؤمّن السلامة العامة الفُضلى. كما توفّر هذه المركبات تكلفة تشغيليّة أقل مقارنة بالسّيارات التّقليدية، التي تعتمد على البنزين أو الديزل، حيث تساهم في الوقت عينه في خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

وذكرت الجمعيّة مرّة جديدة بما اوردته في بياناتها السابقة، وبضرورة تأكّد المستهلك من وجود كفالة المصنّع الأصلية قبل الشراء. وحدها الشركات المعتمدة، التي تمثل المصنّعين العالميّين في لبنان، تحمي المستهلك فعلا عبر كفالة موثوقة للبطاريات تناهز ال٨ سنوات، وقطع تبديل اصليّة، والصيانة الدوريّة، والرقابة على الأنظمة الالكترونية، كما وعبر القيام بحملات الاستدعاءات (Recall Campaign).