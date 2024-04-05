روسيا: تعرض المنطقة الحدودية للقصف بطائرات مسيرة أوكرانية وانفجار في مطار

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو أن عشرات من الطائرات المسيرة الأوكرانية قصفت المنطقة الحدودية الروسية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وذكر بيان أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت إجمالي 53 صاروخا، 44 منها، كانت في منطقة "روستوف".

وأعلن فاسيلي جولوبيف، حاكم روستوف، عن وقوع "هجوم ضخم بطائرات مسيرة "، استهدف منطقة "موروزوفسكي"

وأضاف على تطبيق/تليجرام/ أنه لحقت أضرار بمحطة فرعية للكهرباء مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن بعض السكان بدون كهرباء.

وأشارت وسائل إعلام مستقلة أن هناك مطارا عسكريا في منطقة "موروزوفسكي".

ونشرت قنوات "تليجرام" صورا لكرات من النار في السماء ونقلت عن السكان سماعهم دوي انفجارات حول المطار.

يشار إلى أن روسيا، التي تشن حربا ضد جارتها، أوكرانيا، منذ أكثر من عامين ، تتعرض بشكل متزايد لإطلاق نار، لاسيما في المنطقة الحدودية.

غير أن الأضرار وعدد الضحايا، ضئيل، مقارنة بالمذبحة في أوكرانيا.