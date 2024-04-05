الخارجية الروسية: مقتل 201 مدنيا نتيجة ضربات أوكرانية على مناطق روسية منذ مطلع 2024

كشف السّفير المفوّض من ​وزارة الخارجية الروسية​ "لشؤون جرائم نظام ​كييف​" روديون ميروشنيك، أنّ "استنادًا إلى البيانات الّتي جمعها مكتب المبعوث الخاص التّابع لوزارة الخارجية الروسية المعني بالجرائم المرتكبة من قبل نظام كييف، في الفترة من 1 كانون الثّاني الماضي إلى 31 آذار 2024، تعرّض 922 مدنيًّا من المناطق الرّوسيّة لضربات شنّها مسلّحون أوكرانيّون، أُصيب خلالها 721 مدنيًّا وقُتل 201".

ولفت إلى أنّ "نتيجةً للهجمات الأوكرانيّة، أُصيب 59 طفلًا وقُتل 11"، مشيرًا إلى أنّ "أصغر طفل توفي كان عمره 4 أشهر فقط". وذكر أنّ "نظام كييف أطلق منذ بداية عام 2024، ما لا يقلّ عن 22 ألف قذيفة على أهداف مدنيّة في ​روسيا​، وهذا يمثّل نحو 250 قذيفة في اليوم أو 10 قذائف في السّاعة".